Новому «Бэтмену» дали рейтинг «от 13 лет» — за насилие и брань

На сайте Film Ratings появилась страница «Бэтмена» Мэтта Ривза. Судя по всему, у ленты будет возрастной рейтинг PG-13. Отмечается, что в картине будут сцены насилия, демонстрация наркотиков и нецензурная лексика.

Вероятно, в России фильм получит рейтинг «16+». Возможно, некоторые ожидали от картины большего рейтинга, поскольку по трейлерам и кадрам сложилось впечатление мрачного детективного триллера. Даже с рейтингом PG-13 может получиться такой фильм.

11 января стало известно, что «Бэтмена» всё ещё хотят выпустить 3 марта, и на это пока никак не влияет новый штамм вируса «омикрон». Впрочем, Warner Bros. будет следить за ситуацией и дальше.

Главные роли в ленте сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие.

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