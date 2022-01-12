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Авторы Shadow Warrior 3 остроумно подкололи создателей Dying Light 2

Авторы Shadow Warrior 3 остроумно подкололи создателей Dying Light 2
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9 января студия Techland сообщила, что на полное прохождение Dying Light 2 уйдёт аж целых 500 часов. После этого в сети стали бурно обсуждать, стоит ли вообще сейчас делать игры с такой продолжительностью.

Авторы шутера Shadow Warrior 3 подшутили Techland и сообщили, что за 500 часов их проект можно пройти 60 раз. На это отреагировали и сами разработчики Dying Light 2 в забавной форме. Аудитория в комментариях оценила подкол со стороны создателей Shadow Warrior 3.

Релиз Dying Light 2 состоится уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Shadow Warrior 3 выйдет в 2022 году, но точную дату разработчики объявят позже вместе с подробностями.

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