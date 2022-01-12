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Создатели «Готики» открыли предзаказы на свою новую игру — ELEX 2

Создатели «Готики» открыли предзаказы на свою новую игру — ELEX 2
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Студия Piranha Bytes, авторы серий Gothic и Risen, открыли предзаказы на ELEX II. Игра выйдет на двух поколениях консолей и ПК. На предварительную покупку действует скидка 10%. Также разработчики выпустили небольшой трейлер, посвящённый боевой системе игры. Выход проекта состоится 1 марта 2022 года.

ELEX II — экшен-RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире Магалане. События второй части происходят спустя несколько лет после оригинала. В центре сюжета — воин Джакс, который объединяет жителей Магалана для борьбы с тёмным элексом. Разработчики обещают невиданную доселе свободу, а среди доступных гаджетов будет даже реактивный ранец.

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