Warhammer 40,000: Space Marine 2 вряд ли выйдет в 2022 году

Недавно британская компания Games Workshop отчиталась перед инвесторами за прошедшие полгода. Компания указала игры, которые выйдут в 2022 году, но среди них не оказалось Warhammer 40,000: Space Marine 2, которую анонсировали на The Game Awards 2021.
Вероятно, проект планируют выпустить лишь в 2023 году, тогда как в 2022-м Game Workshop планирует релизы Total War: Warhammer 3, Warhammer 40,000: Darktide и Lost Crusade. Деталей Space Marine 2 до сих пор нет. Авторы продолжат историю Капитана Титуса.
За создание сиквела отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Home. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series
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