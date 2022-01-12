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Warhammer 40,000: Space Marine 2 вряд ли выйдет в 2022 году

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вряд ли выйдет в 2022 году
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Недавно британская компания Games Workshop отчиталась перед инвесторами за прошедшие полгода. Компания указала игры, которые выйдут в 2022 году, но среди них не оказалось Warhammer 40,000: Space Marine 2, которую анонсировали на The Game Awards 2021.

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Вероятно, проект планируют выпустить лишь в 2023 году, тогда как в 2022-м Game Workshop планирует релизы Total War: Warhammer 3, Warhammer 40,000: Darktide и Lost Crusade. Деталей Space Marine 2 до сих пор нет. Авторы продолжат историю Капитана Титуса.

За создание сиквела отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Home. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

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