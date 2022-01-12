Для FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. Он усилил защитников и вратарей

12 января Electronic Arts совершенно неожиданно выпустила четвёртое обновление для FIFA 22 — оно стало крупнейшим с выхода игры. Патч исправляет сразу множество недоработок, корректирует игровой баланс и улучшает удобство пользователей.
В первую очередь авторы усилили игру защитников. Теперь они более расторопно действуют при мощных передачах соперника, а на угловых плотнее опекают игроков. ЕА Sports исправила ошибки, из-за которых защитники могли резко сбавить скорость или, наоборот, неестественно ускорялись в самых разных ситуациях.
Разработчики наконец плотно взялись за вратарей. Теперь при несильных ударах по воротам они реагируют более реалистично и не отбивают простейший мяч на угловой, а ловят его намертво в руки. Голкиперы отныне действуют более уверенно и при выходах 1 на 1 — нападающим стало сложнее забивать с острых углов.
Создатели обновили около 120 фотографий футболистов в Ultimate Team и добавили возможность не видеть разметку поля соперника — об этом игроки просили ещё с выхода игры. Авторы также исправили ошибки в режимах карьеры и Volta, доработали стадионы, формы и эмблемы.
Обновление уже доступно на ПК в Steam и Origin. На консолях патч выйдет чуть позже. Ранее в FIFA 22 Ultimate Team началось голосование за лучших игроков года — участвовать может любой желающий.
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