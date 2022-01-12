Над новым «Тихим местом» может работать режиссёр «Свиньи» с Николасом Кейджем

Издание Deadline сообщило, что режиссёр Майкл Сарноски снимет новую часть «Тихого места». Сарноски известен работой над лентой «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.
Согласно данным, новая лента во франшизе станет спин-оффом, так что назвать её полноценной третьей частью нельзя. В будущей картине не появится Эмили Блант, которая играла роль Эвелин Эббот в первой и второй частях «Тихого места». Судя по всему, сюжет расскажет о других персонажах, которые находятся во вселенной франшизы.
Ещё в конце октября Saber Interactive совместно с iLLOGIKA и EP1T0ME анонсировали игру по «Тихому месту». Это будет сюжетный хоррор, который планируют выпустить уже в 2022 году.
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