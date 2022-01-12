По Among Us выпустят детскую мангу
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Among Us — очень популярная игра. И если сейчас про неё говорят меньше, то в начале и середине 2021 года об игре было слышно отовсюду. Японский журнал Bessatsu Corocoro решил выпустить ещё одну адаптацию проекта.
Уже в феврале 2022 года журнал выпустит по Among Us мангу — японский комикс для детей, в котором будет большое количество картинок. Точная дата выхода станет известна позже.
15 декабря Among Us добралась до консолей PlayStation и Xbox. Ранее игра вышла на ПК, Nintendo Switch, Android и iOS. Аналитики подсчитали, что в ноябре 2020 года количество игроков в Among Us по всему миру превысило 500 млн — это рекорд.
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