В Китае запретят стримить GTA 5, «Ведьмака» и другие жестокие игры

Издание South China Morning Post сообщило, что владельцы китайской платформы для стримов Bilibili введут ограничения, которые связаны с жестокими играми.
После утверждения на площадке нельзя будет вести трансляции по GTA 5, Rainbow Six Siege, «Ведьмаку 3», World of Tanks и многих других проектов. Во всех этих играх нашли кровавый, жестокий и порнографический контент. Всего в список попали 60 тайтлов.
Китай известен своими запретами и ограничениями на видеоигры. Например, в 2021 году увеличился список проектов, запрещённых в стране. Ещё летом прошлого года китайским детям запретили играть больше трёх часов в неделю, поскольку это вредит психике.
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