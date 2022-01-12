В Китае запретят стримить GTA 5, «Ведьмака» и другие жестокие игры

Издание South China Morning Post сообщило, что владельцы китайской платформы для стримов Bilibili введут ограничения, которые связаны с жестокими играми.

После утверждения на площадке нельзя будет вести трансляции по GTA 5, Rainbow Six Siege, «Ведьмаку 3», World of Tanks и многих других проектов. Во всех этих играх нашли кровавый, жестокий и порнографический контент. Всего в список попали 60 тайтлов.

Китай известен своими запретами и ограничениями на видеоигры. Например, в 2021 году увеличился список проектов, запрещённых в стране. Ещё летом прошлого года китайским детям запретили играть больше трёх часов в неделю, поскольку это вредит психике.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!