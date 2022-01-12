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Онлайн условно-бесплатной PUBG в пике достиг 660 тысяч человек

Онлайн условно-бесплатной PUBG в пике достиг 660 тысяч человек
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12 января PUBG: Battlegrounds от KRAFTON стала распространяться по условно-бесплатной модели. Игру уже можно скачать на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Благодаря переходу на новую модель, PUBG удалось достичь невероятно высокого онлайн в 668 тысяч игроков. Таких показателей у игры не было с апреля 2020 года. Вероятно, результат ещё далеко не максимальный. В данный момент в PUBG находятся 541 тысяча человек.

PUBG вышла в 2017 году и сделала жанр королевских битв очень популярным. Несмотря на большую фанатскую базу, в игре до сих пор множество читеров, багов и других проблем, которые разработчики пытаются исправить.

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