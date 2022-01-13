Sony убирает из продажи карты подписки на PS Now. Скоро слияние с PS Plus?

С 21 января карты подписки PS Now перестанут продавать в рознице Британии. Об этом заявил один из крупнейших английских магазинов под названием Game. Карты пропадут в том числе из цифрового сегмента.
PS Now — облачный сервис, позволяющий играть в игры с PS1, PS2, PS3 и PS4 на ПК с помощью стриминга. В данный момент он доступен в 19 странах, однако Россия не входит в их число.
Неизвестно, с чем связано изъятие карт подписки из продажи. По данным Bloomberg, Sony планирует запустить новый сервис под кодовым названием Spartacus — он объединит функционал PS Now и PS Plus. Таким образом, игрокам предоставят выбор одной из трёх подписок: в максимальную версию войдут игры со всех поколений PlayStation.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 января 2022
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 12 января 2022
-
19:50
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:40
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:24
-
13:47
-
13:27
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:35
-
12:16
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:20
-
09:48
-
09:20
-
08:54
-
08:29
- 11 января 2022
-
22:17
-
21:37
-
20:55
-
20:07
-
19:41
-
19:19