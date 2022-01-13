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Sony убирает из продажи карты подписки на PS Now. Скоро слияние с PS Plus?

Sony убирает из продажи карты подписки на PS Now. Скоро слияние с PS Plus?
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С 21 января карты подписки PS Now перестанут продавать в рознице Британии. Об этом заявил один из крупнейших английских магазинов под названием Game. Карты пропадут в том числе из цифрового сегмента.

PS Now — облачный сервис, позволяющий играть в игры с PS1, PS2, PS3 и PS4 на ПК с помощью стриминга. В данный момент он доступен в 19 странах, однако Россия не входит в их число.

Неизвестно, с чем связано изъятие карт подписки из продажи. По данным Bloomberg, Sony планирует запустить новый сервис под кодовым названием Spartacus — он объединит функционал PS Now и PS Plus. Таким образом, игрокам предоставят выбор одной из трёх подписок: в максимальную версию войдут игры со всех поколений PlayStation.

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