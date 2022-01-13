Галь Гадот и Дуэйн «Скала» Джонсон вернутся в продолжениях «Красного уведомления»

Комедия «Красное уведомление» вышла на Netflix в ноябре 2021 года и стала очень успешным релизом для онлайн-кинотеатра. За первые 28 дней фильм посмотрели в течение 364 млн часов — это самая популярная картина сервиса.
Так что совсем неудивительно, что Netflix дал зелёный свет сразу двум продолжениям. Режиссёр фильма Роусон Маршалл Тёрбер уже приступил к написанию сценария. Издание Deadline сообщает, что к своим ролям вернутся Галь Гадот, Дуэйн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс. Тёрбер планирует привлечь и других звёзд, приблизив франшизу к культовым «Друзьям Оушена».
Съёмки должны стартовать в начале 2023 года — оба продолжения будут снимать параллельно. Расписание ещё может поменяться, ведь звёздные актёры в данный момент очень востребованы.
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