Фанат сыграл в Doom с помощью старого дискового телефона

Оригинальный Doom где только не запускали: на банкоматах, на принтерах, даже на калькуляторах! И вот, пользователь Reddit под ником g_calgary решил, что геймеры использовали далеко не все возможные устройства для игры в культовый шутер. Он умудрился сыграть в проект посредством старого дискового телефона — номеронабирателя.
Автор не рассказал, каким образом ему удалось добавить телефон как устройство ввода. Однако он отметил, что его подключение к компьютеру и настройка стали очень тяжёлой задачей. Пользователи отметили, что финальный результат того точно стоил — несмотря на довольно большую задержку между вращением диска и любым действием в игре.
Работу g_calgary заметил и автор Doom Джон Ромеро. В своём сообщении он как будто позвонил в полицию — сообщить о преступлениях Какодемона.
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