App Annie: в 2021 году россияне потратили на мобильные игры больше 100 млрд рублей

Аналитическая компания App Annie опубликовала отчёт, в котором поделилась данными мобильного рынка в 2021 году в России и мире. Согласно нему, в прошлом году российские геймеры потратили на мобильные игры более $ 1,5 млрд или около 111 млрд рублей. При этом 74 млрд пришлись на сами игры, а остальные 37 млрд — на внутриигровые покупки. В общем рейтинге Россия заняла 11-ое место.
По всему миру пользователи потратили свыше 12 трлн рублей или $ 170 млрд. В списке самых быстрорастущих проектов по выручке лидирует Genshin Impact. По количеству загрузок — королевская битва PUBG: New State.
В общем и целом, мобильный рынок продолжает стремительно расти. В 2021 году разработчики выпустили более 2 млн приложений и игр — на долю магазина Google Play пришлось около 77% из них.
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