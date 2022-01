Сериал по The Last of Us всё же выйдет в 2022 году

Сериал по культовой игре The Last of Us (в России — «Одни из нас») всё же доберётся до зрителей в 2022 году. Об этом стало известно из материалов сайта IMDb, в котором указали год выхода шоу. Впоследствии информацию опубликовала в своём «Инстаграме» Белла Рамзи — исполнительница роли Элли.

Сериал по The Last of Us выйдет на сервисе HBO Max. Главные роли исполнят Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс). Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов, пилотную серию поставил российский режиссёр Кантемир Балагов.

Ранее мы публиковали фотографии со съёмочной площадки сериала — они выглядят очень аутентично и в духе первоисточника.

