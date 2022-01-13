«Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим фильмом 2021 года на Rotten Tomatoes

Один из самых известных агрегаторов в мире кино Rotten Tomatoes опубликовал список лучших картин 2021 года по версии зрителей и критиков. На первом месте оказался «Человек-паук: Нет пути домой» — лента пришлась по душе и обычным людям, и прессе. На втором месте очутился мюзикл «На высоте мечты». Замкнуло тройку документальное кино «Лето соула».

10 лучших фильмов 2021 года на Rotten Tomatoes

«Человек-паук: Нет пути домой» «На высоте мечты» «Лето соула» «Свинья» «Власть пса» «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Райя и последний дракон» «Вестсайдская история» «Тихое место 2» «Митчеллы против машин»

Тем временем «Человек-паук: Нет пути домой» продолжить бить рекорды и уже заработал более $ 1,5 млрд. Это восьмой результат в истории кино.

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