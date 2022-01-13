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Фанат прошёл Halo Infinite на максимальной сложности без единого выстрела

Фанат прошёл Halo Infinite на максимальной сложности без единого выстрела
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Геймеры очень любят проходить свои любимые игры разными способами, не предусмотренными разработчиками. Так, пользователь Simply & Slick опубликовал ролик, в котором он полностью прошёл Halo Infinite на максимальном уровне сложности без использования огнестрельного оружия.

Как же игроку это удалось? В первую очередь благодаря смелкалке: геймер стал настоящим мастером ближнего боя, грамотно использовал крюк-кошку и не забывал про взрывающиеся бочки. В общей сложности Simply & Slick умер около 100 раз, большая часть смертей пришлась на финального босса. Прохождение заняло чуть больше 4 часов — впечатляющий результат.

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