Появились первые тесты работы God of War на ПК — выводы делать сложно

God of War совсем скоро выйдет на ПК, и в сети уже появились первые тесты производительности. Немецкий портал Computerbase опубликовал технический анализ новинки с разными видеокартами. За основу была взята сборка ПК на процессоре Intel Core i9-12900K, 32 ГБ ОЗУ с частотой 5400 МГц и быстрым NVMe M2 SSD.

Проект тестировали только на максимальных настройках графики: все показатели были на плашке «Ультра».

В разрешении 1920x1080 стабильные 60 кадров показали видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT и выше. Авторы отметили, что God of War очень требовательна к графическому чипу, особенно на высочайших настройках.

Средний FPS в разрешении 1920 х 1080

С разрешением 2560×1440 и 60 кадрами справляются лишь видеокарты уровня GeForce RTX 3070, Radeon RX 6800 и выше. Наилучший результат показала RTX 3080 Ti — 90 кадров в секунду.

Средний FPS в разрешении 2560 х 1440

В 4К высокую частоту кадров обеспечивают лишь RTX 3080, RTX 3080 Ti, Radeon 6900 XT и выше. В напряжённых экшен-сценах даже у них есть просадки, однако именно они позволяют насладиться 60 FPS с наилучшей картинкой. Специалисты отметили, что чипы NVIDIA гораздо лучше приспособлены к такому разрешению, в том числе благодаря технологии DLSS.

Средний FPS в разрешении 3840 х 2160

Из отчёта неясно, насколько сильно влияют на производительность настройки графики. Вполне возможно, что если снизить их до низко-средних показателей, то можно добиться комфортной игры на относительно старых сборках. Протестировать God of War на личном опыте можно будет 14 января. Проект уже можно предзагрузить в Steam.

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