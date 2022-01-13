Monster Hunter Rise сразу попала в топ-10 игр Steam, но игроки жалуются на графику

12 января Monster Hunter Rise вышла на ПК. Релиз можно назвать успешным, поскольку проект попал в топ-10 самых популярных игр Steam. Пиковый онлайн достиг более 90 тысяч человек.

Несмотря на такой хороший результат, ему очень далеко до показателей Monster Hunter: World, которая на пике достигла более 330 тысяч пользователей. Игру приняли положительно, однако игроки жалуются на графику. Мол, она мало чем отличается от версии для Nintendo Switch.

Может быть этот порт со Switch со слегка подтянутой графикой и кривым управлением и стоит внимания, но не за почти 2,5 тыс рублей.

В целом же ещё отмечают большое количество багов, графических артефактов и прочих проблем. В данный момент онлайн Monster Hunter Rise в Steam составляет более 66 тысяч человек.

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