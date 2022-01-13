На дату выхода GTA 6 намекнул владелец Rockstar

Несколько дней назад издательство Take-Two приобрело мобильного гиганта Zynga за $ 12,7 млрд. Традиционно именно так консольные и компьютерные компании пытаются успешно выйти на мобильный рынок. В официальном заявлении издатель не только объявил о планах на портирование своих хитов на смартфоны, но и поделился финансовыми ожиданиями на несколько лет вперёд.
Так, в 2024 году компания ожидает увеличение совокупного темпа роста компании на 14%. Аналитики издания Axios считают, что этому поспособствует крупный релиз, который состоится до 31 марта 2024 года. Они сравнили отчёт Take-Two с таковым перед выходом GTA 5 — тогда издатель тоже прогнозировал увеличение роста.
Судя по всему, именно в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 нас и ожидает релиз горячо ожидаемой GTA 6. Вероятно, проект выйдет осенью — именно в это время года поступали в продажу прошлые игры серии. В данный момент о шестой части культовой франшизы неизвестно практически ничего. По данным инсайдеров, Rockstar планирует уменьшить игровой мир, при этом постоянно проводить в нём события и выпускать новый контент — похожую модель сейчас используют авторы Fortnite.
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