Спрос на ПК в 2021 году благодаря пандемии феноменально вырос

Казалось бы, что пандемия — ужасное время не только для геймеров, но и для всех остальных. Из-за COVID-19 появился дефицит полупроводников и других компонентов, что привело к нехватке PS5, Xbox Series и других устройств.
Аналитические фирмы Gartner и IDC сообщили, что в 2021 году спрос на ПК превысил показатели 2020 года. Люди стали работать и учиться из дома, а для этих задач нужен компьютер.
По данным Gartner, в 2021 году было отгружено почти 340 млн ПК. Это почти на 10% больше, чем в 2020 году. IDC оценивает эту цифру в 348,8 млн устройств, что почти на 15% больше.
Фирма Gartner сообщила, что в 2021-м был отмечен самый высокий объем отгрузки ПК с 2013 года. Судя по всему, пандемия сказалась плохо не на всём.
Аналитики и различные компании предрекают, что дефицит новых консолей, смартфонов и других устройств пропадёт к середине 2022 года, но некоторые ставят и на 2023-й.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 января 2022
-
14:09
-
14:05
-
13:33
-
13:30
-
13:04
-
12:33
-
12:25
-
12:05
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:23
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 12 января 2022
-
19:50
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:40
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:24
-
13:47
-
13:27
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:35
-
12:16
-
11:45