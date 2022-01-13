Спрос на ПК в 2021 году благодаря пандемии феноменально вырос

Казалось бы, что пандемия — ужасное время не только для геймеров, но и для всех остальных. Из-за COVID-19 появился дефицит полупроводников и других компонентов, что привело к нехватке PS5, Xbox Series и других устройств.

Аналитические фирмы Gartner и IDC сообщили, что в 2021 году спрос на ПК превысил показатели 2020 года. Люди стали работать и учиться из дома, а для этих задач нужен компьютер.

По данным Gartner, в 2021 году было отгружено почти 340 млн ПК. Это почти на 10% больше, чем в 2020 году. IDC оценивает эту цифру в 348,8 млн устройств, что почти на 15% больше.

Фирма Gartner сообщила, что в 2021-м был отмечен самый высокий объем отгрузки ПК с 2013 года. Судя по всему, пандемия сказалась плохо не на всём.

Аналитики и различные компании предрекают, что дефицит новых консолей, смартфонов и других устройств пропадёт к середине 2022 года, но некоторые ставят и на 2023-й.

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