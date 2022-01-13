Пока Sony наращивает создание PS4, Microsoft окончательно снимает Xbox One с производства

Американская компания Microsoft окончательно прекратила производство всех консолей Xbox One. Подобная новость была ещё летом 2021 года, но тогда корпорация говорила о своих намерениях.
По словам директора по маркетингу Xbox Синди Уокер, компания решила сосредоточить все силы на производстве новых Xbox Series X и Xbox Series S. Это звучит забавно на фоне заявления Sony, которая хочет наоборот увеличить PS4 из-за дефицита PS5.
Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series, мы прекратили производство всех консолей Xbox One ещё к концу 2020 года.
11 января аналитик Даниэль Ахмад сообщил, что отгрузки Xbox Series X и Xbox Series S составили 12 млн устройств. Данные нельзя назвать полностью достоверными, поскольку даже аналитики часто допускают просчёты.
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