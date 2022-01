У Sony нашли новый патент для эмуляции игр с PS1, PS2 и PS3 на PS5

В сети обнаружили свежий патент, который подали сам инженер PS4 и PS5 Марк Церни, глава Sony Interactive Entertainment и ведущий программист Sony Interactive Entertainment.

Патент получит длинное название Backward Compatibility Through Use Of Spoof Clock And Fine Grain Frequency Control. Его суть в том, чтобы исправить проблему с обратной совместимостью на PS5 и позволить запускать на консоли тайтлы с PS1, PS2 и PS3.

Вероятно, Sony всё же работает над тем, чтобы использовать обратную совместимость на полную катушку и позволить пользователям играть в игры с прошлых поколений PlayStation.

