У Sony нашли новый патент для эмуляции игр с PS1, PS2 и PS3 на PS5
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В сети обнаружили свежий патент, который подали сам инженер PS4 и PS5 Марк Церни, глава Sony Interactive Entertainment и ведущий программист Sony Interactive Entertainment.
Патент получит длинное название Backward Compatibility Through Use Of Spoof Clock And Fine Grain Frequency Control. Его суть в том, чтобы исправить проблему с обратной совместимостью на PS5 и позволить запускать на консоли тайтлы с PS1, PS2 и PS3.
Вероятно, Sony всё же работает над тем, чтобы использовать обратную совместимость на полную катушку и позволить пользователям играть в игры с прошлых поколений PlayStation.
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