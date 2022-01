Якутский экшен The Day Before получил трейлер с показом RTX и 4K

NVIDIA опубликовала новый трейлер The Day Before от российских разработчиков. В свежем трейлере можно увидеть демонстрацию трассировки лучей и разрешения 4K.

В начале ролике показывается игра без RTX, а потом технологию включают. Проект значительно преображается — появляются отражения, многие модели становятся более сглаживаемыми и приятными для глаз. В конце авторы продемонстрировали торговый центр, который с трассировкой лучей выглядит впечатляюще.

The Day Before представляет собой постапокалиптическую MMO, события которой разворачиваются в США. Релиз состоится 21 июня 2022 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Многие сравнивают игру с The Division от Ubisoft, ведь у них правда есть много схожих элементов.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!