Якутский экшен The Day Before получил трейлер с показом RTX и 4K

NVIDIA опубликовала новый трейлер The Day Before от российских разработчиков. В свежем трейлере можно увидеть демонстрацию трассировки лучей и разрешения 4K.
В начале ролике показывается игра без RTX, а потом технологию включают. Проект значительно преображается — появляются отражения, многие модели становятся более сглаживаемыми и приятными для глаз. В конце авторы продемонстрировали торговый центр, который с трассировкой лучей выглядит впечатляюще.
The Day Before представляет собой постапокалиптическую MMO, события которой разворачиваются в США. Релиз состоится 21 июня 2022 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Многие сравнивают игру с The Division от Ubisoft, ведь у них правда есть много схожих элементов.
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