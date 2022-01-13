Масса анонсов по Hitman: релиз в Steam, выход трилогии, бесплатно по подписке и другое

IO Interactive провела короткий эфир по второму году поддержки Hitman 3, где сделала множество важных анонсов не только по третьей части, но и всей серии. Мы тезисно рассказываем обо всём главном.
- 20 января выйдет Hitman Trilogy. Сборник сразу же появится в Steam (там Hitman 3 всё ещё не вышла), а также по подпискам Xbox Game Pass и PC Game Pass.
- 20 января на ПК появится поддержка VR-шлемов. До этого возможность была эксклюзивом PlayStation VR, однако на ПК добавят новые возможности вроде управления двумя руками.
- До конца года в игру на ПК добавят трассировку лучей для отражений и теней.
Новый режим — «Фрилансер»
Но ключевым нововведением станет режим «Фрилансер» (Freelancer), где Агент 47 отправится на прохождение кампаний с элементами рогалика. Перед каждой миссий он оказывается в своём убежище, которое можно самостоятельно настраивать в зависимости от своих успехов.
На миссиях цели генерируются случайным образом и за более успешное выполнение заданий герою платят больше. Деньги можно тратить на оборудование — однако оно не навсегда остаётся в инвентаре. Если взять что-то на миссию и оставить где-то на уровне, то она останется там и предмет придётся покупать заново.
До конца года добавят ещё одну новую локацию — Rocky.
Hitman 3 доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК (год была эксклюзивом Epic Games Store).
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