Fortnite вернут на iOS благодаря GeForce NOW

Fortnite от Epic Games до сих пор недоступна на iOS и Android. Ранее появлялась информация, что проект вернётся через сервис GeForce Now. Так и оказалось.

13 января NVIDIA объявила, что Fortnite действительно можно будет запустить на iOS и Android благодаря GeForce NOW. Королевская битва будет работать через браузер Safari, a на Android — через приложение от NVIDIA. Также компания открыла регистрацию на закрытое тестирование серверов через GeForce NOW, которое пройдёт на следующей неделе.

Примечательно, что Fortnite получит особое управление через сенсорные экраны. Оставить заявку на участие можно на сайте NVIDIA.

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