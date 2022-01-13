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Дикую Охоту можно разглядеть на свежих артах второго сезона «Ведьмака»

Дикую Охоту можно разглядеть на свежих артах второго сезона «Ведьмака»
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13 января официальный аккаунт сериала «Ведьмак» в социальных сетях разместил несколько концепт-артов Дикой Охоты. Всадники появились в конце второго сезона шоу.

На изображениях можно увидеть Дикую Охоту в их узнаваемой массивной броне с шипами и исключительно чёрным цветом. На одном из артов есть даже лошадь.

Образ всадников из сериала схож с тем, что нам показали в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». В тайтле Геральту пришлось сражаться с предводителем Дикой Охоты по имени Эредин. У него были похожие доспехи и символическая маска в виде черепа.

Второй сезон шоу попал в топ-10 самых популярных сериалов Netflix за всё время. Проект занял восьмую строчку.

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