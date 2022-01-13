Перезапуск The Settlers обзавёлся датой выхода. А ещё скоро пройдёт бета

Ubisoft опубликовала трейлер перезапуска градостроительной стратегии The Settlers и назвала дату релиза. Проект выйдет на ПК уже 17 марта 2022 года.

В игре предстоит осваивать новые земли, организовывать сбор ресурсов, нанимать различных специалистов и воевать. The Settlers предложит игрокам три фракции, каждая из которых будет уникальна.

По сюжету The Settlers народ элари (одна из фракций) вынужден бежать с родных земель, чтобы обосноваться на неизведанной территории. Их ждёт немало приключений, встреч с другими народами и испытаний, которые подстерегают в пути.

Ubisoft также объявила, что с 20 по 24 января пройдёт закрытый бета-тест. В нём можно поучаствовать, но для этого нужно зарегистрироваться и оставить заявку на сайте The Settlers. Предзагрузка тестовой версии станет доступна с 18 января.

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