Свежий трейлер God of War для ПК посвятили ультрашироким мониторам

Перед релизом на ПК Sony опубликовала свежий трейлер God of War. Он посвящён одной особенности ПК-версии — ультрашироким экранам. Собственно, новый ролик тоже «сверхширокий».

Ранее авторы God of War из студии Sony Santa Monica рассказывали, что адаптировать экшен под формат 21:9 было непросто. Разработчики боялись, что не смогут сделать поддержку ультрашироких экранов и удовлетворить игроков, но у них всё получилось.

God of War выйдет на ПК уже завтра, 14 января в 19:00 мск. В отличие от консольной версии, игра получит поддержку технологий GTAO, SSAO, NVIDIA DLSS и Reflex. Журналисты оценили ПК-версию очень высоко — у игры 93 балла на Metacritic.

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