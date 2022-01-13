Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свежий трейлер God of War для ПК посвятили ультрашироким мониторам

Свежий трейлер God of War для ПК посвятили ультрашироким мониторам
Комментарии

Перед релизом на ПК Sony опубликовала свежий трейлер God of War. Он посвящён одной особенности ПК-версии — ультрашироким экранам. Собственно, новый ролик тоже «сверхширокий».

Ранее авторы God of War из студии Sony Santa Monica рассказывали, что адаптировать экшен под формат 21:9 было непросто. Разработчики боялись, что не смогут сделать поддержку ультрашироких экранов и удовлетворить игроков, но у них всё получилось.

God of War выйдет на ПК уже завтра, 14 января в 19:00 мск. В отличие от консольной версии, игра получит поддержку технологий GTAO, SSAO, NVIDIA DLSS и Reflex. Журналисты оценили ПК-версию очень высоко — у игры 93 балла на Metacritic.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022