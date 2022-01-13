К выходу «Аватара 2» выпустят ещё одну игру. Первые детали Avatar: Reckoning

Disney и Tencent анонсировали Avatar: Reckoning — сетевой шутер для iOS и Android в мире «Аватара» Джеймса Кэмерона. Релиз приурочат к выходу второго фильма в конце года.
Экшен разрабатывается малоизвестной китайской студией Archosaur Games, а в качестве движка выбрали Unreal Engine 4. Уже сейчас обещают самый разный контент — одиночный, кооперативный (PvE) и соревновательный (PvP). Подробностями и первыми кадрами, впрочем, поделятся позже.
Вместе со второй частью фильма в этом году, кстати, выйдет и полноценная большая игра — Avatar: Frontiers of Pandora для PS5, Xbox Series и ПК. За её создание отвечает шведская студия Massive, известная по The Division и World in Conflict.
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