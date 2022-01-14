Создатели фильма «Ёлки 8» извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Ранее мы рассказывали о неприятной ситуации, произошедшей с кинофильмом «Ёлки 8». Постер картины оказался уж очень похож на работу норвежского фотографа Стига Дирдала. Сам автор узнал о ситуации и обвинил создателей ленты в плагиате. Режиссёр картины через некоторое время ответил на обвинения и заявил, что не принимал участие в создании постера. Рекламной кампанией занималась сторонняя фирма.

СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ФОТОГРАФА И ПОСТЕРА «ЁЛОК 8»

И вот, 13 января компания Bazelevs, снявшая фильм, прокомментировала ситуацию. Представители киностудии отметили, что постер действительно напоминает фотографию Дирдала, однако в сети подобных работ очень много. По их словам, норвежцу удалось начать целый флешмоб из множества подобных кадров, где найти оригинального автора оказалось невозможно.

Компания отметила, что идеи или концепции авторским правом не защищаются, однако всё равно связалась с Дирдалом, объяснила ситуацию и предложила ему денежную компенсацию. Киностудия также хочет привлечь фотографа к созданию своих новых проектов, ведь «российскому кино точно нужны такие талантливые и креативные художники».

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