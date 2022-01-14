Авторы Call of Duty: Warzone и Vanguard пообещали исправить ряд известных проблем

13 января создатели Call of Duty: Warzone и Vanguard опубликовали сообщение для игроков. В нём авторы заявили, что слышат отзывы игроков и намерены улучшить игровой баланс уже в ближайших обновлениях.
Мы хотим сообщить о работе над исправлениями в игре. Мы слышим ваши отзывы и понимаем ваше разочарование.
Наши команды усердно работают над исправлением проблем, возникающих в Vanguard, Warzone и Modern Warfare. Обновления выпускаются максимально быстро по мере возможностей. Наша цель — обеспечить безупречный игровой процесс, вне зависимости от того, где и на чём вы играете в наши проекты.
Разработчики также опубликовали список уже произведённых, а также будущих изменений. Например, в Warzone устранят зависание при использовании станции покупки, исправят ошибки с невидимыми обликами и займутся оптимизацией на консолях.
В Vanguard авторы обещают улучшить поиск игроков, изменить перки и ослабить дробовики — на их невероятную мощность фанаты жаловались ещё с релиза в ноябре 2021 года. Дату выхода обновлений создатели не назвали.
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