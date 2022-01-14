Фото: канадская версия геймпада Xbox с хоккейной клюшкой и коньками

На днях канадскому отделению Xbox стало скучно. Компания показала джинсовый концепт геймпада в своём «Твиттере», а затем раз за разом одевала его в различную одежду, вдохновлённую культурой Канады. В первую очередь пошли стереотипы про холод и большую любовь к хоккею — так геймпад вооружился клюшкой, коньками и тёплой шапкой.

Первая версия канадского геймпада — с клюшкой и на коньках

Затем авторы пошли дальше и поместили геймпад в лодку, которая находится на знаменитом озере Колд-Лейк в провинции Альберта. Это одно из самых популярных туристических мест в стране. Однако что-то пошло не так и в лодку начала проникать вода — Xbox «пришлось» закончить своё представление.

Канадский геймпад и озеро Колд-Лейк

Пользователям очень понравилась идея компании, и они принялись гадать, как выглядит геймпад их страны. Наверняка в российской версии рядом с устройством поблизости оказались бы белые медведи, а на голове — шапка-ушанка.

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