В оригинального «Принца Персии» теперь можно сыграть через браузер на любом устройстве

Программист Оливер Клеменц сумел перенести оригинальную Prince of Persia 1989 года на Javascript — один из самых популярных языков программирования. Теперь в «Принца Персии» можно сыграть через браузер на любом устройстве: от компьютера до умных часов. Автор запустил проект на своих Apple Watch — всё действительно работает очень чётко и плавно.

Для того, чтобы окунуться в классику приключенческого жанра, необходимо перейти на специальный сайт.

Оригинальная Prince of Persia вышла в 1989 году и моментально стала культовой. В начале 2000-х Ubisoft выпустила трилогию по франшизе: The Sands of Time, Warrior Within и The Two Thrones. Затем компания разработала несколько отдельных игр серии, несвязанных сюжетно с предыдущими. Последняя из них поступила в продажу в 2010 году и провалилась в продажах.

Прямо сейчас индийское подразделение Ubisoft занимается ремейком первой части — Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Изначально проект должен был выйти в начале 2021 года, однако после первого трейлера игра столкнулась со шквалом критики, и продукт перенесли на неопределённое время.

