Джон Сина хочет вернуться в семью Торетто в «Форсаже 10»

В конце декабря Дуэйн «Скала» Джонсон отказал Вину Дизелю в просьбе вернуться в «Форсаж». Актёр полностью покинул франшизу и не собирается возвращаться. Однако есть и те, кому понравилось работать вместе с именитым «семьянином». На днях Джон Сина, исполнитель роли брата главного героя, заявил, что очень хотел оказаться в «Форсаже 10».

Я очень надеюсь, что вы увидите меня в «Форсаже 10». В данный момент они готовятся к съёмкам, и мне бы очень присоединиться к ним и вернуться во франшизу. Я её большой фанат.

Джон Сина снялся в «Форсаже 9» и исполнил роль Джейкоба Торетто — брата главного героя. Судя по всему, его персонаж всё-таки вернётся в следующей части, однако об этом ещё не объявили официально.

Премьера «Форсажа 10» намечена на 18 мая 2023 года во всех кинотеатрах РФ. По словам Вина Дизеля, это будет финальная часть культовой франшизы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!