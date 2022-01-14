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Tesla отложила создание машины будущего Cybertruck аж до 2023 года

Tesla отложила создание машины будущего Cybertruck аж до 2023 года
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В ноябре 2019 года автоконцерн Tesla анонсировал машину будущего под названием Cybertruck. Это электрический пикап, выполненный в футуристическом дизайне и созданный с применением той же стали, что и ракеты SpaceX.

Cybertruck

Cybertruck

Массовое производство планировали начать в конце 2021 года, однако этого так и не произошло. Более того, недавно с сайта компании пропала надпись о поступлении автомобиля в продажу в 2022 году.

По данным Reuters, компания Илона Маска решила перенести производство машины на первый квартал 2023 года из-за конкурентов. В данный момент создатели вносят в автомобиль некоторые изменения, благодаря которым он станет более выгодным предложением в глазах покупателей. Ожидается, что Tesla произведёт ограниченное количество пикапов в начале следующего года.

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