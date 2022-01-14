Сериал «Книга Бобы Фетта» не повторил успех «Мандалорца»

Аналитическая фирма Parrot Analytics предоставила данные о просмотрах нового сериала «Книга Бобы Фетта». Согласно данным, шоу оказалось не таким популярным, как «Мандалорец».
За первые 11 дней после премьеры «Мандалорца» спрос зрителей на шоу в США был на 75,5% выше, чем у «Книга Бобы Фетта». При этом в целом оценки свежего шоу неплохие, зрители остались довольны первыми эпизодами, но дальнейшие уже не получили такие высокие оценки.
«Мандалорец», премьера которого состоялась в ноябре 2019 года, стал самым востребованным шоу как в США, так и во всем мире. Сериал «Книга Бобы Фетта» стал 12-м по популярности шоу в США и 18-м в мире.
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