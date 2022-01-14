Самое популярное видео на YouTube достигло 10 млрд просмотров

2022 год только начался, но уже стал историческим для видеохостинга YouTube. Впервые в истории ролик на сайте набрал невероятные 10 млрд просмотров. Им оказалась детская песенка Baby Shark Dance от южнокорейской Pinkfong Kids Songs & Stories. На достижение такого результата видео понадобилось почти 6 лет — ролик вышел в июне 2016 года и сразу же ворвался в топ.

На втором месте расположился клип Despacito от пуэрториканского певца Луиса Фонси с результатом в 7,7 млрд просмотров. Замыкает тройку детский стишок Johny Johny Yes Papa — 6,1 млрд. В топ-10 также попала серия российского мультсериала «Маша и медведь» под названием «Маша плюс каша» — её посмотрели 4,5 млрд раз.

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