Сверхпопулярную Final Fantasy 14 скоро вернут в магазины

16 декабря 2021 года авторы Final Fantasy 14 убрали проект из продажи по всему миру. Создатели приняли это решение на фоне проблем с доступом в игру: многие пользователи часами пытались попасть на сервер и зайти в проект. Всё это происходило из-за нехватки оборудования и недостаточного количества серверов.

И вот утром 14 января создатели игры опубликовали новый пост в блоге игры. В нём они объявили о возращении проекта в продажу — это произойдёт уже 25 января. Авторы также рассказали, что запустят новый дата-центр в Океании и расширят вместимость американских и европейских серверов, а с 26 января появится возможность переместить своего персонажа из одного мира в другой. Эти меры помогут разработчикам решить проблемы с доступом к игре.

Ранее для Final Fantasy 14 вышло крупное дополнение Endwalker — оно получило высочайшую оценку от игроков на Metacritic в 2021 году, а также одну из самых больших за всё время. Средний балл аддона на ПК составляет 9,5/10.

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