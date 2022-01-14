Рахим Стерлинг стал лучшим игроком месяца в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал лучшим игроком декабря в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 91 — её можно получить до 14 февраля.
Цена на сборку составляет внушительные 400 тысяч монет, однако и характеристики футболиста тоже довольно высоки. Также сегодня вечером в игре появятся новые карточки из серии Warmup Series — пока неясно, к чему они будут приурочены.
Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.
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