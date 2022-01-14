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Некстген-версию Apex Legends уже загрузили на сервера

Некстген-версию Apex Legends уже загрузили на сервера
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Ещё в середине ноября в сети нашли файлы Apex Legends для PS5 и Xbox Series. 14 января аккаунт PlayStation Game Size сообщил о добавлении некстген-версии шутера в базу данных PSN.

Обычно в PSN попадает что-то перед скорым релизом, так что, вероятно, совсем скоро Respawn Entertainment анонсирует некстген-версии Apex Legends.

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В данный момент в королевскую битву тоже можно сыграть на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости. Шутер работает в разрешении 1440p и при поддержке 60 кадров в секунду. Судя по всему, на PS5 появится поддержка адаптивных триггеров, тактильной отдачи и других функций.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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