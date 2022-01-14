В World of Tanks дарят редкий танк — начался аукцион

Авторы World of Tanks объявили о проведении аукциона «С молотка!» C 14 по 19 января игроки смогут получить очень редкие машины за золото либо множество опыта. Для получения призов нужно сделать ставку на аукционе.

Для участия в аукционе необходимо сделать ставку, а потом дождаться конкурентов. Приём ставок заканчивается на следующий день после объявления лота в 8:00 мск. Побеждают те, кто поставил больше других.

В течение пяти дней на аукцион будет выставлено несколько настоящих эксклюзивов. Лотом дня стал танк 113 Beijing Opera. Это тяжёлая китайская машина, которую может получить каждый при участии в аукционе. Примечательно, что если вы не одержали победу, то ваша ставка вернётся в полном объёме.

Модель 113 Beijing Opera можно рассмотреть на изображениях ниже. Новый лот появится уже в 12:00 мск 15 января.

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