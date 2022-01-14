В World of Tanks дарят редкий танк — начался аукцион

Авторы World of Tanks объявили о проведении аукциона «С молотка!» C 14 по 19 января игроки смогут получить очень редкие машины за золото либо множество опыта. Для получения призов нужно сделать ставку на аукционе.
Для участия в аукционе необходимо сделать ставку, а потом дождаться конкурентов. Приём ставок заканчивается на следующий день после объявления лота в 8:00 мск. Побеждают те, кто поставил больше других.
В течение пяти дней на аукцион будет выставлено несколько настоящих эксклюзивов. Лотом дня стал танк 113 Beijing Opera. Это тяжёлая китайская машина, которую может получить каждый при участии в аукционе. Примечательно, что если вы не одержали победу, то ваша ставка вернётся в полном объёме.
Модель 113 Beijing Opera можно рассмотреть на изображениях ниже. Новый лот появится уже в 12:00 мск 15 января.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37
-
16:21
-
15:41
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
14:20
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
12:54
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:31
- 13 января 2022
-
23:30
-
22:25
-
20:00
-
19:28
-
19:07
-
19:00
-
18:21
-
17:51
-
17:32
-
17:14
-
16:16