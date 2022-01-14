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Через несколько часов мы разыграем лут по PUBG. Вы ещё можете принять участие!

Через несколько часов мы разыграем лут по PUBG. Вы ещё можете принять участие!
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В нашем телеграм-канале «Чемп.PLAY» сейчас заканчивается розыгрыш специального комплекта Таэго по мотивам королевской битвы PUBG. В него входят:

  • футболка Taego
  • корейский веер
  • шкатулка с ваучерами на виртуальные предметы.

Чтобы оказаться среди участников акции, надо сделать лишь несколько простых действий: подписаться на «Чемп.PLAY» в Телеграм и нажать кнопку «Участвовать» под специальным постом. После этого остаётся ждать итогов розыгрыша, который случится уже сегодня в 19:00 мск!

PUBG сегодня актуальна как никогда, ведь на днях шутер перешёл на условно-бесплатную модель распространения на ПК и консолях. Сыграть теперь может каждый желающий. Правда, в Steam подобный ход не оценили — фанаты прямо-таки недовольны ситуацией.

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Королевская битва доступна на PS4, Xbox One и ПК, а на PS5 и Xbox Series шутер запускается благодаря обратной совместимости с определёнными улучшениями.

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