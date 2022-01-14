Через несколько часов мы разыграем лут по PUBG. Вы ещё можете принять участие!

В нашем телеграм-канале «Чемп.PLAY» сейчас заканчивается розыгрыш специального комплекта Таэго по мотивам королевской битвы PUBG. В него входят:
- футболка Taego
- корейский веер
- шкатулка с ваучерами на виртуальные предметы.
Чтобы оказаться среди участников акции, надо сделать лишь несколько простых действий: подписаться на «Чемп.PLAY» в Телеграм и нажать кнопку «Участвовать» под специальным постом. После этого остаётся ждать итогов розыгрыша, который случится уже сегодня в 19:00 мск!
PUBG сегодня актуальна как никогда, ведь на днях шутер перешёл на условно-бесплатную модель распространения на ПК и консолях. Сыграть теперь может каждый желающий. Правда, в Steam подобный ход не оценили — фанаты прямо-таки недовольны ситуацией.
Королевская битва доступна на PS4, Xbox One и ПК, а на PS5 и Xbox Series шутер запускается благодаря обратной совместимости с определёнными улучшениями.
- 14 января 2022
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37
-
16:21
-
15:41
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
14:20
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
12:54
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:31
- 13 января 2022
-
23:30
-
22:25
-
20:00
-
19:28
-
19:07
-
19:00
-
18:21
-
17:51
-
17:32
-
17:14
-
16:16