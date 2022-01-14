Карта Elden Ring может испугать своими размерами. Мы видели лишь 13%

Пользователь Reddit под ником AdLivTho сравнил область Elden Ring с закрытого тестирования со всей картой, зоны которой обнаружили по утечкам. По его подсчётам мы увидели лишь 13% игры.

Красным цветом энтузиаст выделил область из закрытого теста Elden Ring, а синим — все остальные локации, о которых удалось узнать на сегодня. Помимо этого, в экшене могут появиться ещё неизвестные зоны и подземелья, которые увеличат мир игры.

Фото: AdLivTho

Закрытое тестирование Elden Ring прошло в ноябре прошлого года. Участникам было доступно 5 готовых персонажей, но один из игроков обнаружил редактор героев.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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