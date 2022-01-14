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Появились первые «живые» фото новых цветов DualSense и боковых панелей для PS5

Появились первые «живые» фото новых цветов DualSense и боковых панелей для PS5
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Издания IGN и GameSpot поделились фотографиями геймпадов DualSense в свежих расцветках — голубом, розовом и пурпурном. Также журналисты показали, как выглядит сменная боковая панель для PS5 в чёрном цвете.

Продажи контроллеров стартуют 21 января. Вероятно, журналисты издания смогли получить доступ к устройствам раньше — это обычная практика. На фото можно увидеть все три геймпада.

На официальном сайте Sony можно предзаказать DualSense в расцветках «Звёздный синий», «Новая звезда» и «Галактический пурпурный». Цена — 6399 рублей. Боковых панелей пока что нет, они появятся через какое-то время.

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