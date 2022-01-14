Monster Hunter: Rise стартовала лучше Resident Evil Village в Steam

Через пару дней после премьеры пиковый онлайн Monster Hunter: Rise в Steam продолжает увеличиваться, а к вечеру пятницы ему удалось обойти показатели Resident Evil Village. Таким образом ПК-версия новинки показала второй результат для Capcom в Steam.

Причём онлайн MH Rise продолжает увеличиваться, но вряд ли ему удастся добраться до первого места. У Monster Hunter: World недостижимый пик — он в три раза выше текущего онлайна.

Первая тройка игр Capcom по пику в Steam выглядит так:

Monster Hunter: World — 334 684 человека Monster Hunter: Rise — 109 341 человек Resident Evil Village — 106 631 человек.

Учитывая огромный успех World на ПК, издатель правильно сделал, что решил не оставлять Rise эксклюзивным одной NIntendo Switch. Тем интереснее, что поклонникам Monster Hunter теперь выгодно быть именно на ПК, где выходят все основные части — и World, и Rise, и Stories.

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