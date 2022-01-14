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Nintendo обнаружила мошеннический сайт, который обманывает игроков

Nintendo обнаружила мошеннический сайт, который обманывает игроков
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На странице японского подразделения Nintendo появилось обращение к игрокам. Компании удалось обнаружить мошенническую площадку, которая по дизайну выступает копией домашней страницы Nintendo.

Сколько функционирует этот сайт — неизвестно. Он продавал товары компании по сниженным ценам. Nintendo сообщила, что в случае обнаружения других мошеннических ресурсов обязательно уведомит аудиторию.

Недавно мы обнаружили поддельный сайт, который копирует сайт Nintendo. Эти поддельные ресурсы не имеют никакого отношения к нашей компании. Поддельные сайты незаконно используют логотип нашей компании, а также продают товары.

Компания также обратилась к игрокам и призвала их поставить в известность при обнаружении чего-то подобного.

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