Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра на 1000 часов? Создатели Dying Light 2 обещают минимум 5 лет поддержки

Игра на 1000 часов? Создатели Dying Light 2 обещают минимум 5 лет поддержки
Комментарии

Авторы Dying Light 2 пообещали минимум 5 лет развивать зомби-экшен после релиза. До 2027 года и после в игре будут появляться новые истории, локации, предметы и события.

Недавно создатели Dying Light 2 рассказали, что для полной зачистки мира с открытием всех диалогов и концовок понадобится около 500 часов на релизе. После выхода дополнений на прохождение всего контента потребуется ещё больше времени.

Новость по теме
Свежие детали Dying Light 2: графика на консолях, решения в коопе и другое

Пока разработчикам Dying Light 2 можно верить, потому что первая часть 2015 года до сих пор получает дополнительный контент, а рейтинг в Steam составляет 95%. Недавно в ней прошло зимнее событие с новыми врагами и оружием.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Поиграли 5 часов в Dying Light 2. Жизнь после «Ведьмака 3» Поиграли 5 часов в Dying Light 2. Жизнь после «Ведьмака 3»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022