Игра на 1000 часов? Создатели Dying Light 2 обещают минимум 5 лет поддержки

Авторы Dying Light 2 пообещали минимум 5 лет развивать зомби-экшен после релиза. До 2027 года и после в игре будут появляться новые истории, локации, предметы и события.
Недавно создатели Dying Light 2 рассказали, что для полной зачистки мира с открытием всех диалогов и концовок понадобится около 500 часов на релизе. После выхода дополнений на прохождение всего контента потребуется ещё больше времени.
Пока разработчикам Dying Light 2 можно верить, потому что первая часть 2015 года до сих пор получает дополнительный контент, а рейтинг в Steam составляет 95%. Недавно в ней прошло зимнее событие с новыми врагами и оружием.
Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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