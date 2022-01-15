В Age of Empires 4 скоро начнут тесты рейтинговых игр «1 на 1»

Создатели Age of Empires 4 рассказали детали предстоящего обновления, которое выйдет уже в этом месяце. С появлением апдейта разработчики начнут тестирование рейтинговых игр «1 на 1» и внесут изменения в баланс.
Январское обновление исправит ошибки и баланс разных цивилизаций. Разработчики прислушиваются к отзывам игроков, которым в том числе не нравится ослабление монголов. Создатели Age of Empires 4 планируют и дальше исправлять стратегию, выпуская апдейты каждый месяц.
С 20 по 28 января авторы Age of Empires 4 проведут закрытое тестирование рейтинговых игр «1 на 1», в котором примут участие члены программы AoE Insider. Запуск режима запланирован на весну этого года. С ним появятся структурированные сезоны, которые потом добавят в другие ранговые сражения.
Более подробно про все изменения разработчики Age of Empires 4 расскажут на специальной трансляции на следующей неделе.
Age of Empires 4 вышла в октябре прошлого года на ПК. Стратегия также доступна подписчикам PC Game Pass.
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