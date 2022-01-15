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God of War в Steam стартовала хуже Horizon Zero Dawn. Около 50 тысяч человек в онлайне

God of War в Steam стартовала хуже Horizon Zero Dawn. Около 50 тысяч человек в онлайне
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Sony выпустила God of War на ПК, в которую на запуске играли почти 50 тысяч пользователей Steam. Это второй результат эксклюзивов PlayStation по онлайну в сервисе Valve.

Первое место по пиковому онлайну в Steam среди заметных игр Sony всё ещё занимает Horizon Zero Dawn, а замыкает список Days Gone.

  • Horizon Zero Dawn — 56 557 игроков
  • God of War — 49 411 игроков
  • Days Gone — 27 450 игроков
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God of War на ПК встретили крайне доброжелательно — 97% положительных отзывов в Steam. Пользователи сервиса Valve отметили хорошую оптимизацию и качество экшена, а также по традиции поблагодарили игроков с PlayStation за бета-тест.

В этом году среди игр Sony на ПК появится Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в которую вошли ремастеры Uncharted 4 и The Lost Legacy. Судя по базе данных GeForce NOW, на ПК выйдет и Ghost of Tsushima.

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