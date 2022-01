God of War в Steam стартовала хуже Horizon Zero Dawn. Около 50 тысяч человек в онлайне

Sony выпустила God of War на ПК, в которую на запуске играли почти 50 тысяч пользователей Steam. Это второй результат эксклюзивов PlayStation по онлайну в сервисе Valve.

Первое место по пиковому онлайну в Steam среди заметных игр Sony всё ещё занимает Horizon Zero Dawn, а замыкает список Days Gone.

Horizon Zero Dawn — 56 557 игроков

— 56 557 игроков God of War — 49 411 игроков

— 49 411 игроков Days Gone — 27 450 игроков

God of War на ПК встретили крайне доброжелательно — 97% положительных отзывов в Steam. Пользователи сервиса Valve отметили хорошую оптимизацию и качество экшена, а также по традиции поблагодарили игроков с PlayStation за бета-тест.

В этом году среди игр Sony на ПК появится Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в которую вошли ремастеры Uncharted 4 и The Lost Legacy. Судя по базе данных GeForce NOW, на ПК выйдет и Ghost of Tsushima.

