God of War в Steam стартовала хуже Horizon Zero Dawn. Около 50 тысяч человек в онлайне

Sony выпустила God of War на ПК, в которую на запуске играли почти 50 тысяч пользователей Steam. Это второй результат эксклюзивов PlayStation по онлайну в сервисе Valve.
Первое место по пиковому онлайну в Steam среди заметных игр Sony всё ещё занимает Horizon Zero Dawn, а замыкает список Days Gone.
- Horizon Zero Dawn — 56 557 игроков
- God of War — 49 411 игроков
- Days Gone — 27 450 игроков
God of War на ПК встретили крайне доброжелательно — 97% положительных отзывов в Steam. Пользователи сервиса Valve отметили хорошую оптимизацию и качество экшена, а также по традиции поблагодарили игроков с PlayStation за бета-тест.
В этом году среди игр Sony на ПК появится Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в которую вошли ремастеры Uncharted 4 и The Lost Legacy. Судя по базе данных GeForce NOW, на ПК выйдет и Ghost of Tsushima.
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