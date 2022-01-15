AMD тизерит видеокарту Radeon PRO короной с драгоценными камнями

AMD в «твиттере»‎ Radeon PRO сообщила об анонсе новой профессиональной видеокарты, который состоится 19 января.

В тизере AMD показала корону с драгоценными камнями, которая может намекать на видеокарту для рабочих станций мощнее Radeon Pro W6900X для Mac. Возможно, производитель анонсирует двухпроцессорное устройство вроде Radeon PRO W6800X Duo.

Новые профессиональные карты AMD могут быть основаны на недавно анонсированных ускорителях серии MI200, которые предназначены для центров обработки данных. Ранее компания подтвердила выпуск Instinct MI210 в форм-факторе PCI Express. Он оснащён 104 вычислительными блоками, что даёт 6656 потоковых процессоров, и 64 ГБ памяти HBM2e.

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